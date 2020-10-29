В Норвегии предложили ввести уголовное наказание за допинг
Представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам политики в области правосудия Петер Кристиан Фрёлих сообщил о предложении ввести в стране уголовное наказание за применение допинга.
«Для того чтобы норвежская полиция могла действовать так же, как её коллеги из Австрии, необходимы изменения в нашем законодательстве. Сейчас мы этим занимаемся», — приводит слова Фрёлиха агентство NRK.
Если предложение будет принято, появится возможность изымать призовые награды у спортсменов, уличённых в применении допинга.
Аналогичное предложение было выдвинуто во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Австрии в 2019 году. Тогда несколько спортсменов были уличены в нарушении, связанном с подменой анализов крови.
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