Ирландец Сэм Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step выиграл девятый этап «Вуэльты Испании». Вторым стал немец Паскаль Акерман из BORA — hansgrohe, третье место занял бельгиец Гербен Тейссен из Lotto Soudal — оба велогонщика финишировали с тем же временем, что и победитель.
Россиянин Александр Власов из «Астаны», для которого эта «Вуэльта» является дебютной, финишировал 37-м, также показавший аналогичное с Беннеттом время.
После 9-го этапа лидер общего зачёта «Вуэльты» не изменился — им по-прежнему является эквадорец Ричард Карапас из INEOS Grenadiers.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 9-й этап. 157,7 км.
1. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck — Quick Step)- 3:39.55
2. Паскаль Акерман (Германия, BORA — hansgrohe)
3. Гербен Тейссен (Бельгия, Lotto Soudal)
37. Александр Власов (Россия, «Астана»).
Общий зачёт после 9-го этапа.
1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 36:11.01.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.13.
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) — +0.28…
15. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.52.
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