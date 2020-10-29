Ирландец Сэм Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step выиграл девятый этап «Вуэльты Испании». Вторым стал немец Паскаль Акерман из BORA — hansgrohe, третье место занял бельгиец Гербен Тейссен из Lotto Soudal — оба велогонщика финишировали с тем же временем, что и победитель.



Россиянин Александр Власов из «Астаны», для которого эта «Вуэльта» является дебютной, финишировал 37-м, также показавший аналогичное с Беннеттом время.



После 9-го этапа лидер общего зачёта «Вуэльты» не изменился — им по-прежнему является эквадорец Ричард Карапас из INEOS Grenadiers.



Велошоссе. «Вуэльта Испании». 9-й этап. 157,7 км.



1. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck — Quick Step)- 3:39.55

2. Паскаль Акерман (Германия, BORA — hansgrohe)

3. Гербен Тейссен (Бельгия, Lotto Soudal)

37. Александр Власов (Россия, «Астана»).



Общий зачёт после 9-го этапа.



1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 36:11.01.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.13.

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) — +0.28…

15. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.52.