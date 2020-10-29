Беннетт был оштрафован по итогам 9-го этапа «Вуэльты» и опустился с первого места на 110-е

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт, финишировавший первым на девятом этапе «Вуэльты», уже после завершения гонки получил штраф, в результате чего лишился победы. Судейская комиссия усмотрела нарушение правил в действиях ирландца во время прохождения дистанции.
Новым победителем этапа стал немец Паскаль Акерман из команды BORA — hansgrohe. Беннетт в итоге скатился с первой позиции на 110-ю. Россиянин Александр Власов, финишировавший 37-м, прибавил одну позицию.
Смена победителя этапа не повлияла на расстановку в генеральной классификации «Вуэльты», где после девяти этапов лидирует эквадорец Ричард Карапас (INEOS Grenadiers, 36:11.1), вторым идет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma, +0.13), третьим — ещё один ирландец, Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation, +0,28). Власов занимает 15-е место (+6.52).
- 29 октября 2020
-
21:24
-
20:58
-
20:32
-
16:01
-
15:35
-
15:26
-
14:33
-
14:10
-
14:07
-
13:29
-
09:56
-
09:44
-
03:22
- 28 октября 2020
-
21:49
-
20:11
-
15:37
-
15:29
-
15:25
-
13:05
-
12:51
-
12:43
-
12:05
-
10:25
-
10:24
-
09:05
- 27 октября 2020
-
21:47
-
20:13
-
17:18
-
16:43
-
00:08
- 26 октября 2020
-
23:49
-
23:04
-
22:13
-
21:15
-
16:00