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Беннетт был оштрафован по итогам 9-го этапа «Вуэльты» и опустился с первого места на 110-е

Беннетт был оштрафован по итогам 9-го этапа «Вуэльты» и опустился с первого места на 110-е
Другие / Велоспорт 0

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт, финишировавший первым на девятом этапе «Вуэльты», уже после завершения гонки получил штраф, в результате чего лишился победы. Судейская комиссия усмотрела нарушение правил в действиях ирландца во время прохождения дистанции.

Новым победителем этапа стал немец Паскаль Акерман из команды BORA — hansgrohe. Беннетт в итоге скатился с первой позиции на 110-ю. Россиянин Александр Власов, финишировавший 37-м, прибавил одну позицию.

Смена победителя этапа не повлияла на расстановку в генеральной классификации «Вуэльты», где после девяти этапов лидирует эквадорец Ричард Карапас (INEOS Grenadiers, 36:11.1), вторым идет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma, +0.13), третьим — ещё один ирландец, Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation, +0,28). Власов занимает 15-е место (+6.52).

Ирландец Сэм Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»
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