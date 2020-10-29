Воронина: я бы не хотела ехать на Олимпиаду как «нейтрал»

Конькобежка Наталья Воронина надеется, что сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине под российским флагом.



«Залечить травмы в отсутствие международных стартов? Да не надо мне ничего лечить, всё нормально, только выспаться надо. Но за недельку я отосплюсь, а дальше уже всё равно буду тренироваться и бегать в России. Потому что, если заканчивать сезон в январе, это будет слишком длительная пауза без стартов, а впереди Олимпиада, и я надеюсь, что мы на неё поедем, хотя скоро очередной суд, исход которого непонятен, и мы снова будем трястись.

Сегодня прочитала о дисквалификациях в биатлоне, опять начинается эта шумиха. Пока даже не хочу на эту тему думать, так как на ситуацию мы, спортсмены, явно никак не повлияем.



Опыт выступления под нейтральным статусом в Пхёнчхане? Я бы не хотела ехать на Игры снова как «нейтрал». Тогда это было как-то унизительно, я долго решалась туда поехать и знатно потрепала себе нервы», — цитирует Воронину «Матч ТВ».