Бывший глава ВФЛА не стал обжаловать приговор французского суда

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев не стал обжаловать приговор французского суда по делу об участии в коррупционном скандале Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
В сентябре Балахничева приговорили к трём годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах. По информации Inside the Games, Балахничев решил не оспаривать решение суда, хотя ранее заявлял о таких намерениях.
Бывший глава IAAF Ламине Диак и его сын Папа Массата Диак, которые также были приговорены к тюремным срокам за коррупцию, наоборот, приняли решение подать апелляцию.
Коррупционный скандал в IAAF связан с деятельностью преыдущего руководства организации, например, Диак-старший признал, что утаивал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради финансового благополучия организации.
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