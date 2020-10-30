Бывший глава ВФЛА не стал обжаловать приговор французского суда

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев не стал обжаловать приговор французского суда по делу об участии в коррупционном скандале Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В сентябре Балахничева приговорили к трём годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах. По информации Inside the Games, Балахничев решил не оспаривать решение суда, хотя ранее заявлял о таких намерениях.



Бывший глава IAAF Ламине Диак и его сын Папа Массата Диак, которые также были приговорены к тюремным срокам за коррупцию, наоборот, приняли решение подать апелляцию.



Коррупционный скандал в IAAF связан с деятельностью преыдущего руководства организации, например, Диак-старший признал, что утаивал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради финансового благополучия организации.