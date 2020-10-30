И. о. главы РУСАДА объявил о сокращении бюджета организации

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, что бюджет организации в 2020 году сократился на 10%, также предусмотрено сокращение бюджета на 10% на следующие годы.

«Весной нам поступило письмо из Министерства финансов РФ с просьбой сократить свой бюджет на 2020 год на 10%. И мы это сделали. На следующие годы сокращение бюджета на 10% тоже предусмотрено», — приводит слова Буханова «Р-Спорт».

Ранее бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус говорил, что бюджет организации составляет около 500 млн рублей.

«Да, приблизительно такое число», — добавил Буханов, отвечая на вопрос о нынешнем бюджете РУСАДА.

Буханов является и. о. главы РУСАДА с августа 2020 года.