Йоханнес Клебо попросил свою девушку не выходить из дома

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что попросил свою девушку не выходить из дома, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.
«Я в основном просто сижу дома, а она, к сожалению, вынуждена жить так же, как я. Ей не следует ходить на учёбу, хотя она учится на инженера.
Я не могу рисковать. Если бы она не хотела жить так, как живу я, мне пришлось бы переехать. Всё просто», — приводит слова Клебо VG.
24-летний Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года (в личном и командном спринтах, а также эстафете), обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
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