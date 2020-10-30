Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йоханнес Клебо попросил свою девушку не выходить из дома

Йоханнес Клебо попросил свою девушку не выходить из дома
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что попросил свою девушку не выходить из дома, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«Я в основном просто сижу дома, а она, к сожалению, вынуждена жить так же, как я. Ей не следует ходить на учёбу, хотя она учится на инженера.

Я не могу рисковать. Если бы она не хотела жить так, как живу я, мне пришлось бы переехать. Всё просто», — приводит слова Клебо VG.

24-летний Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года (в личном и командном спринтах, а также эстафете), обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020