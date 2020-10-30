Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стали известны сроки дисквалификации сотрудников ВФЛА по «делу Лысенко»

Стали известны сроки дисквалификации сотрудников ВФЛА по «делу Лысенко»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывшие сотрудники Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) понесли наказания за невыполнение требований дисциплинарного трибунала по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Как сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), бывший антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова дисквалифицирована на 8 лет с 6 марта 2020 года, бывший начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова – на 6 лет с 21 августа 2020 года.

Нарушение Лысенко состояло в пропуске трёх допинг-тестов за год, за что ему грозила двухлетняя дисквалификация. Чтобы доказать, что один из тестов пропущен по не зависящим от спортсмена обстоятельствам, была подделана справка. Но обман вскрылся. Для возможности продолжения процесса восстановления ВФЛА был назначен многомиллионный штраф. Российские легкоатлеты в 2020 году не имели возможности стартовать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Загорулько — о поддельной справке Лысенко: Шляхтин был в курсе, но включает дурака
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020