Стали известны сроки дисквалификации сотрудников ВФЛА по «делу Лысенко»

Бывшие сотрудники Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) понесли наказания за невыполнение требований дисциплинарного трибунала по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Как сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), бывший антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова дисквалифицирована на 8 лет с 6 марта 2020 года, бывший начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова – на 6 лет с 21 августа 2020 года.

Нарушение Лысенко состояло в пропуске трёх допинг-тестов за год, за что ему грозила двухлетняя дисквалификация. Чтобы доказать, что один из тестов пропущен по не зависящим от спортсмена обстоятельствам, была подделана справка. Но обман вскрылся. Для возможности продолжения процесса восстановления ВФЛА был назначен многомиллионный штраф. Российские легкоатлеты в 2020 году не имели возможности стартовать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.