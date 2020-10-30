Словенец Примож Роглич выиграл десятый этап «Вуэльты»

Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma одержал победу на десятом этапе веломногодневки «Вуэльта Испании». Роглич стал лучшим из восьми гонщиков на финишной прямой. Вторым финишировал австриец Феликс Гросшартнер (BORA — Hansgrohe), третьим — итальянец Андреа Баджоли (Deceuninck — Quick Step).
Российский велогонщик «Астаны» Александр Власов завершил этап во второй группе, уступив лидеру 3 секунды.
После 10-го этапа лидерство в общем зачёте делят Роглич и эквадорец Ричард Карапас из INEOS Grenadiers. Власов занимает 15-е место.
Велошоссе. «Вуэльта». 10-й этап. Кастро-Урдьялес – Суансес, 185 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 4:14.11
2. Феликс Гросшартнер (Австрия, BORA-Hansgrohe) – то же время
3. Андреа Баджоли (Италия, Deceuninck – Quick Step) – то же время…
15. Александр Власов (Россия, «Астана») – отставание 0.03.
Общий зачёт после 10-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 40:25.15
1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – то же время
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – +0.25…
15. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.52.
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