Наталья Непряева: публичный плач на финише перед камерами – это форма шумихи

Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о подготовке к сезону-2020/2021.

«Летняя подготовка получилась не очень хорошей. Малиновка – красивое место, но сильно отдалённое. В Терсколе, в горах Кавказа, я отравилась, а потом заболела гриппом. Так что текущая предсезонная готовность, как говорится, неоптимальная. Моя главная цель на сезон – конечно, Оберстдорф, чемпионат мира. Я стремлюсь выступить лучше, чем в Зеефельде-2019. Насколько лучше – не знаю, я никогда не ставлю конкретных целей типа «два подиума» или «золотая медаль».

Иногда перед гонкой возникает чувство: «Я им врежу!» Так было перед скиатлоном в Зеефельде. Но бывает, что тело на разминке кажется тяжёлым, настроение угрюмое, а когда стреляет стартовая пушка, ты летишь по лыжне. Не знаю, как это работает и от чего зависит.

Одно для меня точно не изменится – перед гонкой я концентрируюсь, нахожусь глубоко в своих мыслях. Не трачу энергию на улыбку или позирование фотографам. Не люблю, когда лыжники лежат на снегу после финиша. Сама не кричу, не ломаю палки. Когда я расстраиваюсь, то хочу заплакать, но никто и никогда не увидит моих слёз на финише. Я подожду, когда останусь одна в номере отеля. Тогда они хлынут словно наводнение. Публичный плач на финише перед камерами – это форма шумихи», – приводит слова Непряевой The Daily Skier.