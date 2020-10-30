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«Русалочка». Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в купальнике с венком на голове

«Русалочка». Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в купальнике с венком на голове
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка в фиолетовом купальнике позирует на фоне больших валунов. На Ефимовой также — венок и ожерелье из экзотических цветов.

«Алоха, пятница», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Комментируя фотографию, подписчики сравнили Ефимову с русалкой и нимфой.

natalianikolaeva7390: «Юля — добрая фея».

sunders89: «Принцесса!»

ktselakov: «Афродита».

mihail.maximov_eng: «Волшебная!»

aleksandr_64rus_aparin: «Русалочка, как всегда, прекрасна».

__meandmyboys__: «Нимфа».

ioannchik: «Цветочков было бы достаточно».

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