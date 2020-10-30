«Русалочка». Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в купальнике с венком на голове

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».



Спортсменка в фиолетовом купальнике позирует на фоне больших валунов. На Ефимовой также — венок и ожерелье из экзотических цветов.

«Алоха, пятница», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Комментируя фотографию, подписчики сравнили Ефимову с русалкой и нимфой.



natalianikolaeva7390: «Юля — добрая фея».



sunders89: «Принцесса!»

ktselakov: «Афродита».



mihail.maximov_eng: «Волшебная!»



aleksandr_64rus_aparin: «Русалочка, как всегда, прекрасна».



__meandmyboys__: «Нимфа».



ioannchik: «Цветочков было бы достаточно».