«Русалочка». Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в купальнике с венком на голове

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Спортсменка в фиолетовом купальнике позирует на фоне больших валунов. На Ефимовой также — венок и ожерелье из экзотических цветов.
«Алоха, пятница», — подписала фото Ефимова.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
Комментируя фотографию, подписчики сравнили Ефимову с русалкой и нимфой.
natalianikolaeva7390: «Юля — добрая фея».
sunders89: «Принцесса!»
ktselakov: «Афродита».
mihail.maximov_eng: «Волшебная!»
aleksandr_64rus_aparin: «Русалочка, как всегда, прекрасна».
__meandmyboys__: «Нимфа».
ioannchik: «Цветочков было бы достаточно».
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