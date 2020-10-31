Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: Большунова уже нельзя называть чистым «классиком» — он универсал

Бородавко: Большунова уже нельзя называть чистым «классиком» — он универсал
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке Александра Большунова к новому сезону.

«Сложнее выиграть БХГ впервые или отстоять его? Сейчас трудно что-то прогнозировать. Из-за форс-мажорной ситуации с коронавирусом трудно сказать, что нас ждёт. Если придётся пропускать какие-то этапы, понятно, что в этом случае будет сложно сохранить «Большой глобус». Пока не ставим перед Александром задачу обязательно сохранить «Глобус». Главный старт сезона — чемпионат мира.

В чём Александр планирует прибавить? Надо совершенствоваться во всех стилях, чтобы подойти в максимальной готовности к чемпионату мира. Но уже сейчас нельзя назвать Сашу чистым «классиком». Коньковые гонки у него порой получаются лучше. Думаю, его можно назвать универсалом.

Что касается спринта, то там очень высокая конкуренция. Хотелось бы, чтобы Александр в спринте составил конкуренцию лучшим спортсменам мира», — цитирует Бородавко «Советский спорт».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020