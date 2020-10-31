Бородавко: Большунова уже нельзя называть чистым «классиком» — он универсал

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке Александра Большунова к новому сезону.



«Сложнее выиграть БХГ впервые или отстоять его? Сейчас трудно что-то прогнозировать. Из-за форс-мажорной ситуации с коронавирусом трудно сказать, что нас ждёт. Если придётся пропускать какие-то этапы, понятно, что в этом случае будет сложно сохранить «Большой глобус». Пока не ставим перед Александром задачу обязательно сохранить «Глобус». Главный старт сезона — чемпионат мира.



В чём Александр планирует прибавить? Надо совершенствоваться во всех стилях, чтобы подойти в максимальной готовности к чемпионату мира. Но уже сейчас нельзя назвать Сашу чистым «классиком». Коньковые гонки у него порой получаются лучше. Думаю, его можно назвать универсалом.



Что касается спринта, то там очень высокая конкуренция. Хотелось бы, чтобы Александр в спринте составил конкуренцию лучшим спортсменам мира», — цитирует Бородавко «Советский спорт».