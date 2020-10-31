Бородавко: Большунова уже нельзя называть чистым «классиком» — он универсал

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке Александра Большунова к новому сезону.
«Сложнее выиграть БХГ впервые или отстоять его? Сейчас трудно что-то прогнозировать. Из-за форс-мажорной ситуации с коронавирусом трудно сказать, что нас ждёт. Если придётся пропускать какие-то этапы, понятно, что в этом случае будет сложно сохранить «Большой глобус». Пока не ставим перед Александром задачу обязательно сохранить «Глобус». Главный старт сезона — чемпионат мира.
В чём Александр планирует прибавить? Надо совершенствоваться во всех стилях, чтобы подойти в максимальной готовности к чемпионату мира. Но уже сейчас нельзя назвать Сашу чистым «классиком». Коньковые гонки у него порой получаются лучше. Думаю, его можно назвать универсалом.
Что касается спринта, то там очень высокая конкуренция. Хотелось бы, чтобы Александр в спринте составил конкуренцию лучшим спортсменам мира», — цитирует Бородавко «Советский спорт».
- 31 октября 2020
-
14:04
-
08:00
- 30 октября 2020
-
23:01
-
21:36
-
20:42
-
20:14
-
19:58
-
18:31
-
17:14
-
14:00
-
11:09
-
11:00
-
10:18
-
05:14
- 29 октября 2020
-
22:15
-
21:24
-
20:58
-
20:32
-
16:01
-
15:35
-
15:26
-
14:33
-
14:10
-
14:07
-
13:29
-
09:56
-
09:44
-
03:22
- 28 октября 2020
-
21:49
-
20:11
-
15:37
-
15:29
-
15:25
-
13:05
-
12:51