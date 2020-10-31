Француз Годю выиграл 11-й этап «Вуэльты», Власов финишировал шестым

Французский гонщик Давид Годю из команды Groupama — FDJ стал победителем 11-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». Годю на 4 секунды опередил на финише испанца Марка Солера из Movistar. Остальные финишировали спустя 50 секунд. Лучшим из них стал стал австралиец Майкл Сторер (Sunweb), занявший третье место. Российский велогонщик Александр Власов из «Астаны» пересёк финишную черту шестым.

Лидерство в общем зачёте по-прежнему делят словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Ричард Карапас (INEOS) из Эквадора.



Велошоссе. «Вуэльта». 11-й этап. Вильявисьоса – Альто-де-ла-Фаррапона, 170 км

1. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 4:54.13

2. Марк Солер (Испания, Movistar) – отставание 0.04

3. Майкл Сторер (Австралия, Sunweb) – +0.52

6. Александр Власов (Россия, «Астана») – +0.58

Общий зачёт после 11-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 45:20.31

1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – то же время

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – +0.25

15. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.47