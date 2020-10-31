Солдатова: благодарна гимнастике за всё, что было, есть и ещё будет в моей жизни!

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поздравила всех причастных с международным днём гимнастики.

«31 октября — международный день гимнастики! Хочу поздравить всех тех, кто причастен к этим прекрасным видам спорта!



Я влюбилась в художественную гимнастику с первого взгляда, с первого движения, с первого мгновения. Я безумно благодарна ей за всё, что было, есть и ещё будет в моей жизни!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

В феврале 2020 года Солдатова призналась, что у неё расстройство пищеварения и приостановила карьеру. Позднее Александра рассказала, что справилась с болезнью, но не стала не возобновлять тренировки, не объявлять о завершении карьеры.