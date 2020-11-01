Бородавко: ситуация с фтором страшнее допинга

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил отношение к необходимости запретить фтор в смазке. Со следующего года Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует дисквалифицировать лыжников, у которых в смазке для лыж найдут фтор.



«Слишком суровое решение. А если во время гонки кто-то из не очень хороших побуждений посыплет лыжню фтором? Тогда невиновный спортсмен будет дисквалифицирован.



На мой взгляд, нужно проверять лыжи перед стартом, а не после. Иначе могут пострадать невиновные спортсмены. А вообще, эта ситуация пострашнее допинга. Люди, которые смогут обмануть аппаратуру, будут иметь колоссальное преимущество.



Говорят, есть аппаратура, которая на 99 процентов выявляет фтор в мазях? Люди, которые такое заявляют, далеки от реалий. Есть мнение, что возможность обмануть аппаратуру существует.



Фтор вредит экологии? Количество фтора, попадающего на лыжи в составе смазки, настолько ничтожно, что говорить о его вреде экологии трудно. Думаю, эти заявления исходят от компаний, производящих мази. Это чистый бизнес, лоббирование чьих-то интересов», — цитирует Бородавко «Советский спорт».

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