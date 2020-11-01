Чупков: если бы не перенос Олимпиады, возможно, закончил бы карьеру в 23 года

Российский пловец Антон Чупков заявил, что мог завершить профессиональные выступления в возрасте 23 лет. Принятию такого решения помешал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.



«Возможно, завершил бы карьеру, но ещё год точно поработаю. Отдохнул бы после Олимпиады и, может быть, после этого отдыха не завершил бы карьеру как раз. Но перерыв точно взял бы. Уехал бы куда-нибудь в тёплые края, не думал бы о воде, ни о чём.



Жизнь одна. Спорт — это хорошо, плавание — хорошо. Очень люблю свое дело и буду работать, буду до конца выкладываться, но мысли о том, что будет дальше, возникают уже давно. Жду, когда получится перелистнуть эту страницу и начать новый этап жизни, но этому делу отдамся до конца», — цитирует Чупкова «Р-Спорт».



Антон Чупков — бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион мира, победитель чемпионата Европы в Глазго.