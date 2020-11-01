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47-летний ватерполист Максимов: три раза пытался закончить со спортом

47-летний ватерполист Максимов: три раза пытался закончить со спортом
Другие / Водные виды спорта 0

Российский ватерполист вратарь и играющий тренер московского «Динамо» Николай Максимов, которому 15 ноября исполнится 48 лет, рассказал о причинах, по которым уже трижды хотел завершить карьеру.

«Когда начинал карьеру, мечтал, чтобы после спорта тренировать мальчишек, как это делал Борис Абрамович Гойхман. В принципе, и пришёл к этому, просто обстоятельства складываются так, что снова пришлось играть. Я ведь уже три раза пытался закончить со спортом.

Почему? Все крупные соревнования, все Олимпиады давались очень переживательно. Наверное, это не самое полезное качество для спортсмена, надо быть хладнокровнее, сдержаннее в эмоциях, но у меня не получалось. А когда реально уходил в первый раз, это было уже продуманным решением. Меня тогда пригласили в «Штурм» и поставили достаточно интересную в перспективе цель — восстанавливать российскую, точнее даже советскую, вратарскую школу», — цитирует Максимова «RT на русском».

В последний раз профессиональные выступления Николай завершил в 2013 году. В 2020-м возобновил карьеру ради поста играющего тренера «Динамо».

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