47-летний ватерполист Максимов: три раза пытался закончить со спортом

Российский ватерполист вратарь и играющий тренер московского «Динамо» Николай Максимов, которому 15 ноября исполнится 48 лет, рассказал о причинах, по которым уже трижды хотел завершить карьеру.
«Когда начинал карьеру, мечтал, чтобы после спорта тренировать мальчишек, как это делал Борис Абрамович Гойхман. В принципе, и пришёл к этому, просто обстоятельства складываются так, что снова пришлось играть. Я ведь уже три раза пытался закончить со спортом.
Почему? Все крупные соревнования, все Олимпиады давались очень переживательно. Наверное, это не самое полезное качество для спортсмена, надо быть хладнокровнее, сдержаннее в эмоциях, но у меня не получалось. А когда реально уходил в первый раз, это было уже продуманным решением. Меня тогда пригласили в «Штурм» и поставили достаточно интересную в перспективе цель — восстанавливать российскую, точнее даже советскую, вратарскую школу», — цитирует Максимова «RT на русском».
В последний раз профессиональные выступления Николай завершил в 2013 году. В 2020-м возобновил карьеру ради поста играющего тренера «Динамо».
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