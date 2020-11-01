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Воронина выиграла чемпионат России с лучшим результатом сезона в мире

Воронина выиграла чемпионат России с лучшим результатом сезона в мире
Другие / Конькобежный спорт 0

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина одержала победу на дистанции 5000 м. Уроженка Нижнего Новгорода продемонстрировала лучший результат сезона в мире.

Второй результат показала Евгения Лаленкова, тройку призёров замкнула Елена Сохрякова.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
5000 м. Женщины.

1. Наталья Воронина — 6.56,92
2. Евгения Лаленкова — 7.15,82
3. Елена Сохрякова — 7.23,13.

В феврале 2020 года Воронина на аналогичной дистанции с мировым рекордом завоевала золото чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити (США). Наталья стала первой российской спортсменкой за последние 67 лет, кому удалось установить лучший результат в забеге на 5000 метров.

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