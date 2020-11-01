Самуэльссон: буду очень удивлён, если лыжники смогут завершить всю программу Кубка мира

Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастиан Самуэльссон сравнил организацию этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в сезоне-2020/2021.

Международный союз биатлонистов (IBU) объединил по два этапа на одном стадионе, а Международная федерация лыжных гонок (FIS) не внесла изменений в календарь в связи с пандемией коронавируса, ограничившись профилактическими мерами.

«Считаю, что IBU очень хорошо адаптировал программу Кубка мира. Это вполне реально. Наши поездки сократятся почти вдвое, и это возможно реализовать. Но сейчас время перемен, так что всё ещё может произойти.

Не думаю, что FIS сможет сохранить программу Кубка мира. Если они это сделают, это кажется безответственным, если честно. IBU поступил намного умнее. Я где-то читал, что FIS ограничен вопросом прав. IBU сам организует соревнования, а в случае FIS всё происходит на местах, и никто не хочет отказываться от проведения этапов. Буду очень удивлён, если они смогут завершить всю программу.

Если бы был лыжником, не знаю… Я бы не чувствовал себя полностью комфортно с таким графиком и тем напряжением, которое он влечёт», — приводит слова Самуэльссона SVT.