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Российские синхронистки показали пляжные фото в купальниках. Губерниев отреагировал

Российские синхронистки показали пляжные фото в купальниках. Губерниев отреагировал
Другие / Водные виды спорта 0

Российские спортсменки Варвара Субботина и Вероника Калинина, выступающие в синхронном плавании, опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» фотографии, сделанные на пляже. На снимках спортсменки позируют в купальниках.

«Когда нас с Калининой уже пригласят сняться для обложки журнала Vogue?» — подписала фотографии Субботина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Варвары Субботиной.

В комментариях отметился, в частности, известный российский журналист Дмитрий Губерниев.

«Как бы в Playboy не позвали...» — написал он.

«Её фото в моём «инстаграме» вы ждёте больше, чем моих. Вместе с Варей добавляем в вашу ленту ретро, солнце, пляж, море, улыбки, ну и щепотку красоты», — подписала фотографии Калинина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Калининой.

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