Российские синхронистки показали пляжные фото в купальниках. Губерниев отреагировал

Российские спортсменки Варвара Субботина и Вероника Калинина, выступающие в синхронном плавании, опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» фотографии, сделанные на пляже. На снимках спортсменки позируют в купальниках.
«Когда нас с Калининой уже пригласят сняться для обложки журнала Vogue?» — подписала фотографии Субботина.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Варвары Субботиной.
В комментариях отметился, в частности, известный российский журналист Дмитрий Губерниев.
«Как бы в Playboy не позвали...» — написал он.
«Её фото в моём «инстаграме» вы ждёте больше, чем моих. Вместе с Варей добавляем в вашу ленту ретро, солнце, пляж, море, улыбки, ну и щепотку красоты», — подписала фотографии Калинина.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Калининой.
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