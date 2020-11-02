Объявлен состав молодёжной сборной России по гандболу для подготовки к ЧЕ

Главный тренер молодёжной сборной России по гандболу Юрий Зайцев огласил список игроков, приглашённых на сбор в подмосковном Красногорске. Как сообщает Федерация гандбола России, на подготовку к январскому чемпионату Европы в Хельсинки вызвали 15 спортсменов.
Вратари: Владислав Мартыненко, Никита Михайлов (оба – «Каустик»).
Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Дмитрий Ионов (ЦСКА), Чан Суан Вьет (СКИФ).
Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Денис Корякин (СКИФ).
Линейные: Святослав Кривич (ЦСКА-2), Андрей Такшеев («Махдия», Тунис), Алексей Чирков («Динамо Астрахань»).
Правый полусредний: Амаль Насибуллин («Акбузат»).
Левый полусредний: Данила Сазонов (ЦСКА-2).
Разыгрывающие: Данила Иванов («Каустик»), Дмитрий Калугин («Пермские медведи»), Александр Коваленко («Нева»).
После приезда гандболистов проверили на коронавирус, и у двух спортсменов тесты оказались положительными. Также на сборе тренерский штаб не смог рассчитывать на целый ряд основных игроков. Так, Сергей Иванов и Илья Белевцов уехали в первую сборную, а Никита Ларин и Олег Надолинский получили травмы. Дома остался и голкипер Вадим Кондратенко. Он будет тренироваться со своей командой — краснодарским «СКИФом», пока его одноклубник Денис Заболотин находится в расположении главной национальной команды.
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