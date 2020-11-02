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Главный тренер молодёжной сборной России по гандболу отреагировал на перенос ЧЕ

Главный тренер молодёжной сборной России по гандболу отреагировал на перенос ЧЕ
Другие / Гандбол 0

Наставник молодёжной сборной России по гандболу Юрий Зайцев рассказал, как изменилась подготовка его подопечных к чемпионату Европы—2020 после переноса соревнований с июля на январь.

«Многое из того, что происходит в спорте в связи с пандемией, от нас не зависит. Несмотря на все проблемы, мы работаем по плану подготовки, составленному ещё в прошлом году. Последним соревнованием для этой команды станет молодёжный чемпионат мира U21, который должен состояться в Венгрии в июне 2021 года. Будем надеяться, сборная России примет в нём участие, а коронавирус к этому времени отступит. В следующий раз наша команда должна собраться во второй половине декабря, мы приглашены на турнир в Румынии», — приводит слова Юрия Зайцева сайт Федерации гандбола России.

Объявлен состав молодёжной сборной России по гандболу для подготовки к ЧЕ
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