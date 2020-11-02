Названы претенденты на звание лучшего легкоатлета года

Всемирная легкоатлетическая ассоциация назвала претендентов на звание лучшего спортсмена года среди мужчин. В список кандидатов вошли американцы Донован Брейзер (бег на средние дистанции), Райан Краузер (толкание ядра), Ноа Лайлс (бег на короткие дистанции), шведы Даниэль Шталь (метание диска), Арман Дюплантис (прыжки с шестом), немец Йоханес Феттер (метание копья), норвежец Карстен Вархольм (бег с барьерами), кениец Тимоти Черуйот и два представителя Уганды – Джошуа Чептегеи (бег на длинные дистанции) и Джейкоб Киплимо (бег на средние и длинные дистанции).
В голосовании смогут принять участие как члены Всемирной легкоатлетической ассоциации, так и болельщики – они оставят свои голоса через социальные сети. Победителя объявят в ходе онлайн-церемонии, которая пройдёт 5 декабря. Номинантов на звание лучшего спортсмена года среди женщин объявят завтра, 3 ноября.
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