«Когда чуть не спалился». Гимнаст Никита Нагорный показал диагональ вольного упражнения

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал одну из диагоналей вольного упражнения.
«Когда чуть не спалился, что тебе больно», — подписал Нагорный видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Гимнаст готовится к участию в Турнире дружбы и солидарности, который пройдёт 8 ноября в Токио (Япония) – там, где летом 2020 года должны были состоятся перенесённые из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры.
Нагорный – действующий чемпион Европы и мира в индивидуальном многоборье. Всего в его активе три золота чемпионата мира–2019 и шесть наград высшей пробы, завоёванных на чемпионатах Европы. Также Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде.
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