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«Чемпионату» требуется сотрудник в службу новостей

«Чемпионату» требуется сотрудник в службу новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (в среднем 36 часов в неделю, удалённая работа).

Требования: опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, грамотность, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире спорта (особенно в теннисе, биатлоне и фигурном катании).

График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.

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