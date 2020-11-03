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Елена Исинбаева: к воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьёзно!

Елена Исинбаева: к воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьёзно!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, что воспитывает своих детей по книгам, рекомендованным её мамой.

«К воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьёзно! Это наше будущее, наш тыл, опора и поддержка! Предпочитаю черпать знания из литературы, рекомендованной моей мамой при жизни.

А вы читаете книги о воспитании детей? Об уходе за детьми?» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.

Елена Исинбаева рассказала, о чём мечтала в детстве
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