Елена Исинбаева: к воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьёзно!
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, что воспитывает своих детей по книгам, рекомендованным её мамой.
«К воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьёзно! Это наше будущее, наш тыл, опора и поддержка! Предпочитаю черпать знания из литературы, рекомендованной моей мамой при жизни.
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А вы читаете книги о воспитании детей? Об уходе за детьми?» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
Елена Исинбаева рассказала, о чём мечтала в детстве
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