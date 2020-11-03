«Уралочка-НТМК» снялась с Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса

«Уралочка-НТМК» отозвала заявку на участие в играх Лиги чемпионов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Решение приняло руководство клуба из Свердловской области, сообщает официальный сайт команды.

«Конечно, мы очень сильно расстроены, но такое решение оправдано. У нас сейчас очень остро стоит вопрос пандемии коронавируса – каждый день число заболевших становится всё больше и больше. Именно чтобы хоть как-то обезопасить команду, мы и не будем участвовать в Лиге чемпионов.

Да, сейчас идут игры чемпионата России, Кубка России, но вот выезда за рубеж хотелось бы избежать. Если задуматься, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, как в различных командах по всей стране выявляют случаи заражения. Болеть никому не хочется, так что и команда, и тренерский штаб восприняли это решение позитивно», — заявила генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко.

Начать борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов команда из Свердловской области должна была в Италии, где планируют ввести комендантский час по всей стране с 21:00. Оттуда «Уралочке-НТМК» предстояло переехать во Францию, где уже введён общенациональный карантин.

«Ситуация с коронавирусом не шуточная, и не только в нашей стране, но и в Европе. Даже простое нахождение в аэропорту может быть опасно для команды. На внутренних рейсах дома мы сидим в зале ожидания отдельно от остальных пассажиров, соблюдаем все меры безопасности, но всё равно рискуем. В зарубежных странах опасность становится ещё серьёзнее.

О решении не принимать участие в Лиге чемпионов я узнала одна из первых как капитан команды. И я с ним согласна. Да, лёгкое чувство обиды, конечно, присутствует, но здоровье важнее. И мы все понимаем, что ещё будет время, когда мы сможем показать себя на европейском уровне», — сказала капитан «Уралочки» Ксения Парубец.

Отметим, что помимо клуба из Свердловской области представлять Россию в Лиге чемпионов должны «Локомотив», «Динамо — Ак Барс» и московское «Динамо». Эти команды своего решения относительно участия в еврокубке ещё не приняли.