Названы претендентки на звание лучшей легкоатлетки года

Всемирная легкоатлетическая ассоциация огласила список спортсменок, номинированных на звание лучшей легкоатлетки года. Как сообщает сайт World Atletics, за победу будут бороться кенийки Перес Джепчирчир (бег на длинные дистанции), Фейс Кипьегон (бег на длинные дистанции), Хеллен Обири (бег на средние и длинные дистанции), нидерландки Фемке Бол (бег с барьерами), Сифан Хассан (бег на длинные дистанции), эфиопки Летесенбет Гидей (бег на длинные дистанции), Абабель Йешанех (бег на длинные дистанции), англичанка Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции), венесуэлка Юлимар Рохас (тройной прыжок) и представительница Ямайки Элейн Томпсон (бег на короткие дистанции).

В голосовании смогут поучаствовать члены Всемирной легкоатлетической ассоциации и болельщики. Последним предложат выбрать спортсменку года в социальных сетях. Победителя голосования объявят 5 декабря.