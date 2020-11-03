Российские гимнастки пропустят турнир в Минске. Дело в отсутствии билетов на транспорт

Сборная России по художественной гимнастике пропустит международный турнир в Минске. Это связано с тем, что в продаже отсутствуют билеты на транспорт.

«В итоге мы туда не едем, потому что нет ни одного билета ни туда, ни обратно», — приводит слова главного тренера команды Ирины Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Турнир, включённый в официальное расписание Международной федерации гимнастики, пройдёт с 5 по 9 ноября. Сообщалось, что принять участие планируют сборные Литвы, Польши, Израиля, Украины и Молдавии. Винер-Усманова подтверждала, что российские спортсменки намерены выступить на турнире в Минске, однако сама она из-за пандемии коронавируса планирует остаться дома и следить за соревнованиями дистанционно.