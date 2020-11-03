Российская бегунья отстранена на 4 года за употребление допинга, в том числе мельдония

Российская бегунья Маржана Ибаева, специализирующаяся на дистанциях 200, 400 и 800 метров, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В допинг-пробе, взятой у 25-летней спортсменки на командном чемпионате России, были обнаружены запрещённые анаболические стероиды (метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон, станозолол), а также мельдоний.

Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 12 октября 2020 года. Результаты, показанные Ибаевой с 19 сентября 2020 года, аннулированы.

Ранее американского чемпиона мира в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м Кристиана Коулмана дисквалифицировали на два года.