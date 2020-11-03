Олимпийская чемпионка Ирина Привалова выдвинута на пост президента ВФЛА

Федерация лёгкой атлетики Москвы (ФЛАМ) выдвинула олимпийскую чемпионку Ирину Привалову на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
«Сегодня состоялось заседание в Федерации лёгкой атлетики Москвы, на котором было принято единогласное решение выдвинуть олимпийскую чемпионку Привалову на пост президента ВФЛА, выборы которого состоятся 30 ноября», — приводит слова президента ФЛАМ Олега Курбатова ТАСС.
13 июля президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 28 февраля. 16 июля состоялось заседание президиума федерации, на котором Плотников, первый вице-президент ВФЛА, подтвердил факт добровольного снятия полномочий президента ВФЛА Юрченко с 28 июля.
Привалова — олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, чемпионка мира 1993 года в эстафете 4х100 м, трёхкратная чемпионка мира в помещении, трёхкратная чемпионка Европы.
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