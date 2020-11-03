Юрченко: не планирую выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ВФЛА

Евгений Юрченко сообщил, что не собирается избираться на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Не планирую выдвигать свою кандидатуру на выборах. Считаю, это должен быть кандидат, который непосредственно связан с источником финансирования федерации. Только такая модель сможет работать. Не жалею, что стал главой ВФЛА, это был интересный проект, но сейчас ситуация такая, что за прошедший год она не поменялась в лучшую сторону. Процесс восстановления отложен, к нему будут возвращаться в марте следующего года», — приводит слова Юрченко «Р-Спорт».
13 июля президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе с поста, который он занимал с 28 февраля. 16 июля состоялось заседание президиума федерации, где Плотников, первый вице-президент ВФЛА, подтвердил факт добровольного снятия полномочий президента ВФЛА Юрченко с 28 июля.
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