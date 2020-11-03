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Юрченко: не планирую выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ВФЛА

Юрченко: не планирую выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Евгений Юрченко сообщил, что не собирается избираться на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Не планирую выдвигать свою кандидатуру на выборах. Считаю, это должен быть кандидат, который непосредственно связан с источником финансирования федерации. Только такая модель сможет работать. Не жалею, что стал главой ВФЛА, это был интересный проект, но сейчас ситуация такая, что за прошедший год она не поменялась в лучшую сторону. Процесс восстановления отложен, к нему будут возвращаться в марте следующего года», — приводит слова Юрченко «Р-Спорт».

13 июля президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе с поста, который он занимал с 28 февраля. 16 июля состоялось заседание президиума федерации, где Плотников, первый вице-президент ВФЛА, подтвердил факт добровольного снятия полномочий президента ВФЛА Юрченко с 28 июля.

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