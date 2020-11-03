Ирина Привалова: к решению участвовать в выборах президента ВФЛА шла год, не меньше

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова рассказала, почему решила принять участие в выборах президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«К решению участвовать в выборах президента ВФЛА шла год, не меньше. Вспомним, кто руководил нашей лёгкой атлетикой в последнее время. Сначала федерацией управлял министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который хотя бы какое-то отношение имел к лёгкой атлетике. Про следующего президента ВФЛА, Евгения Юрченко, как про человека могу сказать только хорошие слова, но он совсем не разбирался в нашем виде спорта.
Сейчас поняла, что нельзя больше оставаться в стороне. В нашей лёгкой атлетике, да и в российском спорте в целом есть ещё профессиональные люди, способные вытащить наш вид спорта из кризиса. Но во главе их, мне кажется, нужен человек, которого бы знали не только в России, но и в World Athletics. Поняла, что, наверное, могу быть таким человеком, которого знают и кому доверяют как дома, так и за рубежом», — приводит слова Приваловой ТАСС.
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