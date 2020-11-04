Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров решил возобновить карьеру

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион Илья Захаров принял решение возобновить карьеру, о чём официально уведомил федерацию.

«Захаров написал официальное письмо, уведомив нас, что он возвращается в спорт. Цель — побороться за место в сборной и выступить на Олимпиаде. Я рад, что он вернётся. Захаров — великий спортсмен, хорошо, что он принял решение возобновить карьеру», — приводит слова Власенко РИА «Новости».

Год назад Захаров был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов, который признал, после чего спортсмен объявил о завершении карьеры. Отстранение Захарова завершается в мае 2021 года, из-за чего он пока не может тренироваться в составе сборной.

«Его единственный шанс отобраться на Игры — выиграть в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина с хорошей суммой баллов на отборочном чемпионате России. А там уже посмотрим. Плюс тут ведь ещё непонятно, как нас будут допускать на Игры в Токио, возможно, будет индивидуальный допуск, как в Пхёнчхане.

Илья сейчас из-за дисквалификации не может тренироваться в составе сборной, тренировки он может возобновить только в индивидуальном порядке", — сказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.