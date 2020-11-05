Родченков: когда работаешь на Путина, нельзя говорить «нет»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что человек, работающий на президента России Владимира Путина, не может ему отказать.

«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всём мире видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина.

У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало моё начальство. Но, когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу.

Сейчас я живу своей жизнью, служа раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти», — цитирует Родченкова Evening Standard.