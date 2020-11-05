Тренер мужской сборной России по гандболу рассказал о подготовке к матчам с Украиной

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о подготовке подопечных к матчам квалификации чемпионата Европы 2022 года со сборной Украины. Встречи состоятся 5 и 7 ноября в Минске (Беларусь). Сборная России готовилась к играм на базе в Новогорске.

«Сначала положительный тест на коронавирус сдали саратовские игроки Андрей Беляев и Станислав Третынко, затем, после успешной игры Лиги Европы, – Сергей Марк Косоротов. Из-за болезни уехал из Новогорска Роман Остащенко. Всё это усложнило и без того непростую кадровую ситуацию.



Любой человек, интересующийся гандболом, знает, насколько важны для задней линии сборной России такие игроки, как Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов и Александр Шкуринский. Но первые двое точно не сыграют с Украиной, а Саша две недели не тренировался. Травма Даниила Шишкарёва и болезнь Романа Остащенко создали нам проблемы на краях. Я также рассчитывал на левшу Андрея Беляева, но ему пришлось вернуться домой. Надеюсь, эти проблемы только сплотят остальных игроков, и они отдадут все силы, чтобы победить в матчах в Минске.



В первую очередь мне понравилась работа, проведённая нами в Новогорске. Оценить готовность игроков из других чемпионатов пока невозможно. Будет разбираться с этим вопросом уже на месте.



Как прошло знакомство с игроками Суперлиги, которых я близко не знал? Мои впечатления более чем позитивные. На тренировках все работали с полной самоотдачей. Игроков «Чеховских медведей» я много видел на площадке и хорошо знал. Но приятно удивили и молодые полусредние из Краснодара Илья Белевцов и Сергей Иванов, это будущее российского гандбола. А действия вратаря Дениса Заболотина на тренировках произвели на меня большее впечатление, чем его игра в матчах чемпионата России. Главное же, что мне удалось установить полноценный контакт с гандболистами. Игроки сборной узнали меня как тренера и как личность, познакомились с моей философией гандбола», — цитирует Петковича официальный сайт ФГР.