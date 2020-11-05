Каролина Севастьянова показала четыре фото в эффектном платье и предложила выбрать лучшее
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное платье, позирует перед камерой.
«Какая лучше?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Подписчики спортсменки так и не пришли к единому мнению, отметив, что им нравятся все четыре фотографии.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Восхитительна, умопомрачительна!» Подписчики — о фото Севастьяновой в купальнике
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