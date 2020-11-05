«Астраханочка» и «Кубань» без борьбы вышли в групповой этап гандбольной Лиги Европы
Российские гандбольные клубы «Астраханочка» и «Кубань» (Краснодар) без борьбы получили право выступить в групповом этапе женской Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола (EHF).
EHF приняла решение отменить матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы «Астраханочка» – «Мольде» (Норвегия) и «Кубань» – «Метцинген» (Германия) из-за ограничений по коронавирусу, действующих в странах соперников российских команд.
Ранее «Кубань» аналогичным образом вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы, поскольку EHF отменила матчи краснодарской команды со шведским клубом «Луги» из-за ограничений для борьбы с распространением коронавируса в Швеции.
Групповой этап женской Лиги Европы должен стартовать 9 января.
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