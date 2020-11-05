Велимир Петкович — о матчах со сборной Украины: будем биться за две победы

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович оценил степень готовности команды к январскому чемпионату мира.

«Мы не хотим заглядывать далеко вперёд. Наша первоначальная задача – сыграть квалификационные матчи с Украиной. Говорить же о более глобальных целях сейчас тяжело, потому что в составе команды много потерь. Но есть позитивные моменты: я познакомился с молодыми игроками, которые произвели прекрасное впечатление и влились в команду. Думаю, всё будет хорошо.

Я не сторонник бесконечных переносов. Конечно, в ситуации, когда заболело столько ведущих игроков, нам было бы лучше не играть сейчас. Но, несмотря на все сложности, мы будем биться за две победы", — цитирует Петковича официальный сайт ФГР.

5 и 7 ноября сборная России сыграет с Украиной в отборе к чемпионату Европы 2022 года.