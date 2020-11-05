Аверина и Нагорный — победители онлайн-голосования в номинации «Гордость России»

Подведены итоги второго этапа определения лауреатов Национальной спортивной премии. Результаты можно увидеть на официальном сайте премии.

В категории «Спортсменка года» победила 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина. Кроме неё на победу претендовали чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве гимнастка Ангелина Мельникова.

Спортсменом года по итогам онлайн-голосования назван серебряный призёр Олимпиады-2016 гимнаст Никита Нагорный. Он опередил трёхкратного чемпиона мира в спринтерском многоборье конькобежца Павла Кулижникова и двукратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова.

Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика) одержала победу в категории «Тренер года». Позади остались Дмитрий Дорофеев (конькобежный спорт) и Анатолий Забелин (спортивная гимнастика).

В номинации «Эпоха в спорте» победы добился тренер по велоспорту Александр Кузнецов. Его конкурентами были Татьяна Тарасова (фигурное катание) и Марк Ракита (фехтование).

Лауреаты премии определяются в три этапа. Онлайн-голосование было вторым этапом. На третьем этапе экспертный совет подведёт итог и определит лауреатов. Их назовут 9 декабря на торжественной церемонии.