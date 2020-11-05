Сборные России и Украины по гандболу сыграли вничью в отборочном матче ЧЕ-2022

Гандболисты сборной России сыграли вничью с национальной командой Украины в первом отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 27:27.

Команды проведут второй матч послезавтра, 7 ноября, также в Минске. Следующие квалификационные матчи европейского чемпионата российские гандболисты проведут уже в 2021 году — в марте им предстоит встреча со сборной Чехии. Соперником команд по группе также является сборная Фарерских островов.

Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.