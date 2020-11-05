CAS вынесет вердикт по делу РУСАДА и ВАДА до конца года

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщается на сайте CAS.

Точные сроки, когда станет известно окончательное решение CAS, не известны, однако планируется, что вердикт будет вынесен до конца 2020 года.

Напомним, РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Если CAS отклонит апелляцию российской стороны, Россия на четыре года лишится права проведения крупнейших спортивных соревнований, а спортсмены страны не смогут выступать на этих турнирах под национальным флагом.