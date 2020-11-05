Президент ВАДА: довольны тем, как представили нашу позицию по делу против РУСАДА в CAS

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал завершение слушаний по делу против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«ВАДА довольно тем, как мы представили нашу позицию в суде. Сейчас ждём решения панели арбитров. Как и на любом другом этапе, мы соблюдаем все необходимые процедуры в отношении статуса соответствия РУСАДА и продолжаем эффективно решать этот сложный вопрос», — приводит слова Баньки пресс-служба ВАДА.
Напомним, РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Если CAS отклонит апелляцию российской стороны, Россия на четыре года лишится права проведения крупнейших спортивных соревнований, а спортсмены страны не смогут выступать на этих турнирах под национальным флагом.
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