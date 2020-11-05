Мальцев – о С. Устюгове: у него очень тяжёлый характер. Может быть, потому что он Овен
Российский лыжник Артём Мальцев в интервью изданию News ответил на вопрос о тяжёлом характере соотечественника, Сергея Устюгова.
«На самом деле у него такой тяжёлый характер. Он всё время стоит на своём. Может быть, это потому, что он Овен по знаку зодиака. У меня папа тоже Овен, и я знаю что это такое. Он действительно упёртый, но в то же время очень добрый и открытый человек», — сказал Мальцев.
31 октября группа Крамера завершила тренировочный сбор в Валь Сеналесе (Италия). В неё входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Майя Якунина, а также Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.
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