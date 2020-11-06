Сень — о травме Михайличенко: мне приходят сообщения с оскорблениями, ужасными словами

Правая полусредняя «Ростова-Дон» и сборной России Анна Сень прокомментировала ситуацию с травмой игрока ЦСКА Елены Михайличенко. В дебюте матча Суперлиги с «Ростовом-Дон» Михайличенко получила травму колена в столкновении с Сень. Елена будет прооперирована в Швейцарии.

«Для меня это достаточно тяжёлый момент, потому что во всех мессенджерах мне приходят сообщения с оскорблениями, ужасными словами, будто я сломала Лену и сделала это специально из-за сборной России. Но это всё глупости. Я — центральный защитник своей команды. Моя задача — защищать зону и ворота. Кто бы ни был на её месте в тот момент, я бы поступила точно так же.

Например, когда я играю против Кристины Нягу, я встречаю её в сто раз жёстче, чем встретила на тот момент Лену Михайличенко, и это видно на видео. Считаю, что я не нарушала правила, не вижу в своих действиях жестокости или чего-то подобного. У нас с Леной всегда были хорошие отношения — и когда она выступала за «Ладу», и сейчас, когда она представляет ЦСКА. Также мы хорошо общаемся в национальной команде, мы с ней дружим. Поэтому, конечно, мне неприятно читать подобные претензии.

Мне очень жаль, что у Лены произошла такая серьёзная травма. Это очень большая потеря для сборной России. На данный момент Лена — второй бомбардир Лиги чемпионов этого сезона и основной левый полусредний ЦСКА. Желаю ей скорейшего восстановления. Я уже написала Лене, извинилась, она ответила, что ни в коем случае не винит меня и не держит обиды. А люди, которые видят всё только со стороны и говорят нехорошие вещи, ведут себя совсем глупо.

Полмесяца назад «сломался» разыгрывающий «ПСЖ» и сборной Франции Никола Карабатич, у него также разрыв крестообразной связки колена, но почему-то никто в тот момент не стал обвинять игрока команды соперника в произошедшем. Потому что люди адекватные, они понимают, что гандбол — контактный вид спорта, и может произойти всё что угодно. В каждой атаке игроки идут друг с другом в стык, в контакт. Сломаться может кто угодно и в любой момент. И абсолютно неважно, кто это будет — топ-игрок, MVP всех турниров или совсем юная гандболистка, которая только пришла играть в Суперлигу", — цитирует Сень официальный сайт клуба.