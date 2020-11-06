Каролина Севастьянова показала фото, на котором она прикрывает рукой обнажённую грудь

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка позирует перед камерой, прикрывая рукой обнажённую грудь.
«Люблю это фото», — подписала она снимок.
Посмотреть снимок можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Я, наверное, один смотрю в безумно красивые глаза».
«Роскошная».
«Мне тоже нравится».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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