Решение о проведении лыжного Кубка мира в Лиллехаммере примут на следующей неделе

Решение о проведении этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере будет принято на следующей неделе, сообщает Nettavisen.



Международная федерация лыжного спорта (FIS) обозначило четверг, 5 ноября как финальный срок для принятия решения о стартах в Лиллехаммере, но представители Норвежской ассоциации лыжных видов попросили предоставить им больше времени для обсуждения возможности проведения соревнований с местными органами здравоохранения.



С 4 по 6 декабря в Лиллехаммере должны состояться этапы Кубков мира по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина.

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