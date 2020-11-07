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Зимняя Универсиада — 2021 перенесена с января на декабрь

Зимняя Универсиада — 2021 перенесена с января на декабрь
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Международная федерация студенческого спорта (FISU) подтвердила перенос следующей зимней Универсиады с января на декабрь 2021 года. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте FISU.

«Мы очень рады, что проведение Универсиады по-прежнему реально. Даже невзирая на отсрочку, которая является вынужденной мерой. После очень тщательных консультаций между всеми заинтересованными сторонами, мы договорились провести мероприятие в декабре.

Здесь, в Швейцарии, где также находится штаб-квартира FISU, мы много лет с нетерпением ждали возможности провести Универсиаду», — заявил президент FISU Олег Матыцин.

Турнир, который изначально был запланирован на 21-31 января, должен пройти в Люцерне (Швейцария).

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