Зимняя Универсиада — 2021 перенесена с января на декабрь

Международная федерация студенческого спорта (FISU) подтвердила перенос следующей зимней Универсиады с января на декабрь 2021 года. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте FISU.



«Мы очень рады, что проведение Универсиады по-прежнему реально. Даже невзирая на отсрочку, которая является вынужденной мерой. После очень тщательных консультаций между всеми заинтересованными сторонами, мы договорились провести мероприятие в декабре.



Здесь, в Швейцарии, где также находится штаб-квартира FISU, мы много лет с нетерпением ждали возможности провести Универсиаду», — заявил президент FISU Олег Матыцин.



Турнир, который изначально был запланирован на 21-31 января, должен пройти в Люцерне (Швейцария).

