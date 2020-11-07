Штангистка Масхадова дисквалифицирована на 8 лет за незаконное участие в полумарафоне

Штангистка Аминат Масхадова, ранее дисквалифицированная на восемь лет за употребление допинга, увеличила наказание вдвое за незаконное участие в красноярском Рождественском полумарафоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на антидопингового координатора Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Петрова.



Это уже третье отстранение Масхадовой, которая до 2009 года выступала под именем Юлия Артемьева. В 2013 году она была дисквалифицирована на 2 года за использование допинга. Практически сразу же после завершения отстранения она вновь попалась за нарушении антидопинговых правил — на этот раз наказанием стала восьмилетняя дисквалификация, которая должна была завершиться в 2023 году.



«Масхадова, будучи дисквалифицированной до 2023 года, вышла 7 января на старт Рождественского марафона в Красноярске, что является нарушением правил отбытия наказания. Она была дисквалифицирована на восемь лет, отсчет срока начнется на следующий день после завершения предыдущего отстранения», — заявил Петров.



35-летняя Масхадова — пятикратная чемпионка России по тяжёлой атлетике. В 2010 году спортсменка начала заниматься вольной борьбой, однако особых успехов в этом виде спорта не добилась.