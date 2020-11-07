Российские гандболисты победили команду Украины в отборочном матче чемпионата Европы

Гандболисты сборной России обыграли национальную команду Украины во втором отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 30:28.



Первый матч состоялся 5 ноября, также в Минске и не выявил победителя — 27:27. Следующие квалификационные матчи европейского чемпионата российские гандболисты проведут уже в 2021 году — в марте им предстоит встреча со сборной Чехии. Соперником команд по группе также является сборная Фарерских островов.



Пока же россияне, набрав 3 очка, возглавили турнирную таблицу своей группы. Второй идёт команда Украины (1 очко).



Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.

Сборные России и Украины по гандболу сыграли вничью в отборочном матче ЧЕ-2022